進入貓村皆須掃描QRcode實聯制。（新北市動保處提供）

新北市猴硐貓村是國際知名的賞貓景點，新北市動保處配合防疫，減少群聚染疫風險，猴硐貓公所籌備處至5月28日暫不對外開放，場館封閉期間，為讓愛貓民眾能遠距關心貓咪，動保處提供智能賞貓影像，定期於官方IG更新貓村街貓動態，讓民眾居家防疫的同時也能共同觀賞貓咪。

「猴硐貓公所籌備處」以「瑞芳金」顏色彩繪外牆、大門也描繪上「大黑貓」，呈現貓村新美學，吸引不少遊客拍照打卡。動保員吳明芬表示，貓村目前列冊125隻貓，平時由當地居民與店家共同照顧，猴硐貓公所籌備處不對外開放，內部日常例行性照護貓咪工作持續進行，包含協助餵食街貓、施打晶片造冊管控健康狀況、救援受傷或疾病需要醫療的貓，且每日環境消毒。

動保處表示，國外報告指出犬貓可能被染疫人員汙染，尤其貓為新冠肺炎易感受性動物，動保處為保障貓村街貓健康，且配合防疫指引下，暫停開放場所並加強園區防疫措施，添購揹負式消毒機使用對動物無毒的廣效性消毒劑每日噴灑消毒，希望在防疫措施中也能兼顧貓隻健康。

動保處強調，在疫情嚴峻情況之下，新北市仍為動物友善目標努力，首創「寵物健康生活站」設置全自動超音波造霧寵物消毒機，來落實智能防疫；規畫寵物安置旅館讓確診者寵物能獲得暫時安置照護，守護毛寶貝健康。呼籲民眾，接觸犬貓前後須洗手、消毒、配戴口罩，且避免親膩行為，養成良好個人衛生習慣。

(中時 )