近期在疫情逐漸升溫情況下，許多企業相繼落實遠距辦公，全國各級學校也進入了停課不停學階段，且根據教育部政策，全國各級學校停課將延長至6月14日。家長如何面對與孩子居家共處的時間拉長而來的工作與家庭、教育壓力呢？以下推薦七個知識與娛樂休閒影片，讓 YouTube 成為充實親子居家防疫時光的最佳助攻幫手之一。

【知識學習】

EngineTV 原金動畫：頻道是由原金國際和國立清華大學共同製作的科學教育卡通，特別的是，頻道融合原住民大自然的生活經驗與科學教育，將中小學程度的自然科學知識變成活潑生動又有趣的故事，主題包括化學反應、光的折射、物理慣性定律等等，很適合作為課前預習、課後複習的教材。

中華語文知識庫：頻道主要以動畫形式，讓孩子了解每個字的來源與字型變化，同時也會衍伸相關字詞，影片簡短明瞭，是爸媽讓小孩學習漢字的最佳小幫手！

Taiwan Bar：台灣吧頻道從創立至今一直致力推出兼具資訊與娛樂性的數位內容，引發網路世代觀眾對於不同知識與議題的興趣。影片主題包羅萬象包含歷史、哲學、法律、教育議題、地方文化、經濟學等，部分影片透過動畫形式，以更生動地方式讓孩童輕鬆吸收相關知識。

LIS情境科學教材：由非營利組織LIS ( Learning in Science )情境科學教材創立的頻道，致力於為國中小自然教師及學生，設計有別於填鴨教育的科學教材並納入實驗性影片，讓觀眾輕鬆學科學。

【娛樂休閒】

昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff：「昆蟲擾西」吳沁婕是不少小朋友眼中的「天王」，除了現場教學，吳沁婕也開設 YouTube 頻道，希望將昆蟲大小事分享給更多受眾，讓更多對於昆蟲感到陌生或是害怕的觀眾，也能認識牠們的可愛之處。

公視兒少：公視兒少是一個專屬台灣兒童與青少年的影音頻道，主題多元，包含介紹台灣與世界各地新奇事物與文化的《下課花路米》；透過實際走入漁村，介紹地理與歷史等人文背景的《我家住海邊》以及《台灣囝仔讚》透過鏡頭帶領觀眾走訪各鄉鎮市，了解參與學校的風貌與特色，同時現場直擊小學生們精彩才藝背後的辛苦訓練過程等等，很適合作為親子們居家共樂時觀賞的頻道。

安妮，手作吧! Let's Craft by Anny !：頻道由立體紙張創作家安妮所成立，希望透過影片分享各種手作、DIY教學給更多受眾，培養出孩童更多元的興趣。

(科技)