國內疫情延燒，食藥署今傳出第2名確診者，食藥署證實，該名員工為30多歲男性，平常工作與先前另一名個案為不同棟大樓，研判兩案關聯性不高，由於今確診的個案家中已有2人確診，研判還是因家戶內傳染造成。目前食藥署也啟動分區辦公、居家辦公等方式因應。

食藥署主任秘書李明鑫表示，該個案在5月18日完成疫苗接種，原先以為是因接種疫苗後產生的症狀，但5月21日仍感不適，因此前往就診，隨後接受採檢證實確診，目前已被收治在醫院內治療。

李明鑫指出，該個案平日辦公區域在昆陽園區內的舊大樓，業務偏向內勤，不會接觸到外部民眾，但與23日第一例確診的個案屬不同大樓，研判兩人感染無關聯，目前已匡列22名同辦公室的員工進行居家辦公。

李明鑫表示，該個案家中已有媽媽、阿嬤確診，因此研判還是家戶內傳染可能性較高，而食藥署上周也已啟動分區上班，此案一接獲疑似個案通報時，即在當天下午採取預防性分流措施，讓同辦公室內的22人在家辦公。

食藥署指出，第一例確診個案目前已入住集中檢疫所，症狀偶有咳嗽，相關的20名同事皆已居家隔離辦公，目前都沒有症狀。

(中時 )