鈞泰股票將於7月5日終止上市 16:392021/05/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，鈞泰（6131）依證交所營業細則第50條第1項第15款規定業經停止買賣在案，連續滿6個月後仍未恢復其有價證券之買賣，核有證交所營業細則第50條之1第1項第7款第1目規定之情事，爰公告其有價證券於7月5日終止上市。 疫情升溫 19日起鎖國一個月 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 (工商 ) #證交所 #鈞泰 #終止上市 #營業細則第 #項第 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 京東物流招股 首日超購146.1倍 04:102021/05/18 全球財經 美IPO降溫 面臨關鍵轉折點 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 台灣3大利空炸了 老舊基礎建設恐拖垮晶片業 - 財經 減少接觸 金管會同意視訊取代保險業現行「親晤親簽」制度 - 財經 - 旺報 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 全國停止臨櫃報稅服務 延至6月14日 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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