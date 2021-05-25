證交所表示，鈞泰（6131）依證交所營業細則第50條第1項第15款規定業經停止買賣在案，連續滿6個月後仍未恢復其有價證券之買賣，核有證交所營業細則第50條之1第1項第7款第1目規定之情事，爰公告其有價證券於7月5日終止上市。

(工商 )