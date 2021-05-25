偏鄉的英語教學資源遠不及市區。市議員施志昌25日指出，學習外語必須從小扎根，如果能在國小學好，上國中、上高中自然會輕鬆許多；偏鄉要請外師相當困難，教育局應協助解決增加孩子英語教育的資源。中市教育局長楊振昇說，去年底甲安埔僅有1位外師，今年會努力增聘到10位。

施志昌指出，偏鄉聘請英語外師困難的原因，主要是偏鄉學校學生少、教師員額少；生活環境吸引教師困難，導致如大甲、大安、外埔這類偏鄉找不到英語外師，造成偏鄉學生在學習外語上，從小就輸在起跑點上，根本無法與都會區的學生學習相互競爭。

施志昌表示，本土的教師不是不好，但外師之所以大家這麼關注，是因為家長都希望孩子能夠直接與外國人對話，不只是閱讀或書寫，在聽力或是口語上的表達上都希望能夠更好；但偏鄉要請外師條件、實務上等，存在很多無法克服的困難點。

施志昌說，1所偏鄉小學校，因為學生數量少能請的教師員額就非常有限，如果要再聘請外師，還要跟其他學校共同聘請1位。即使員額的問題解決，又有許多外師因為生活的便利性，根本不願意到偏鄉；甲安埔現在到底有多少外師？今年是否能增聘？

教育局長楊振昇指出，市府近年來努力在推動多元的英語體驗課程與外國學校交流模式，讓學生能夠在不同的環境中自然的學習英文。2018至2019年甲安埔外師數量皆為零，去年底有1位，預計今年將新增10位外師，目前正陸續接洽中。

教育局強調，未來甲安埔外師預計任教的學校，包括大甲區的大甲、日南、大安國中，和日南、西岐、華龍、文武、德化、東明、東陽、安定、海墘、三光、大安、永安國小等；外埔區有外埔國中、外埔國小、馬鳴國小與鐵山國小等。

(中時 )