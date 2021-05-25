新冠疫情不斷延燒，保險業現行「親晤親簽」的制度將出現改變，金管會指出，保險業務員於疫情期間可以視訊完成親晤親簽保戶程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄。

金管會指出，考量國內COVID-19已提升全國疫情警戒至第三級，應減少人與人之間接觸，為確保保險業營運不中斷，同時兼顧保戶及員工健康安全與各項風險控管，金管會備查壽險公會所訂親晤親簽與紙本作業之暫行原則暨相關業務招攬、核保、保全、理賠及商品審查等暫行作業細則，以維持保險服務不間斷之目的。

首先新契約招攬、核保、繳費、保全、理賠等作業之受理及受理後處理過程，原應採紙本或書面同意作業者，得以電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真替代先行回傳保險公司，並於疫情警戒降為二級或以下時，將正本繳回保險公司留存。另保險商品送審相關作業，得先以電子公文方式通知主管機關及財團法人保險事業發展中心。

其次保險業務員於疫情期間可以視訊完成親晤親簽保戶之程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄，其影像內容應包含客戶出示身分證明文件、聲明書(內含同意辦理該業務、本暫行措施及投保各項文件為親簽)並錄下簽署聲明書之簽名動作確認係其親簽，以茲證明係客戶本人及親簽。

金管會提醒，保險業透過上述暫行措施，原本親晤親簽方式，可在確認客戶身分及客戶同意之前提下，改採視訊錄音錄影方式取代，讓客戶及業務員或服務人員可在更安全環境及狀況，完成保險契約投保、核保、保全、理賠等各項保險服務，適度降低疫情帶來之影響，並確保壽險業各項服務及業務營運不中斷，惟業者仍應落實相關控管機制，以確保客戶權益。

(旺報 )