本土群聚風暴持續延燒，雙北是重災區，全國第三級警戒延長，台北市長柯文哲坦言，疫情沒有擴大，但沒有緩解，目前每個醫院量能緊繃，北市本週最危險與困難的是，醫療量能不足的問題。

柯文哲指出，在這禮拜最緊急的是醫療量能，在醫學上從感染到發病是7天，一般發病是流鼻水頭痛像感冒，7天後才會覺得變肺炎、會喘，不好的話大概7天會變命危，從感染到進加護病房，差不多是3周的時間。

柯文哲表示，台灣因為醫療能力比較好，從過去這段時間，這些發病的病人陸續在進加護病房、插管，因為台灣醫療能力好，這些重症病人會留在醫院，慢慢把醫院床位占滿。

柯文哲認為，因為醫院動員需要時間，而這段時間為了讓醫療能量使用，發展出集中檢疫所、加強版防疫專責旅館，讓輕症者住旅館，嚴重者去醫院，更嚴重者去加護病房，但醫療體恤調整需要時間。

柯文哲說，疫情沒有擴大，但也沒有緩解，而病人仍在累積，他從昨天開始，到每個醫學中心檢查，目前每個醫院量能非常緊繃，這禮拜最大困難就是醫療量能的問題，因此才呼籲中央放寬一人一室限制。

柯文哲坦言，台北市的專責病床共534床，中央放寬限制後，醫院會再調整床位，床位數應可以再增加，每個醫學中心都在做病房改造，加負壓、抽風機等，所以到本週日醫療量能才會更完整。

柯文哲說，現階段先求有再求好，病人隱私權可以單人房最好，可以做到男女分開，至於布幔區隔，減輕醫療負擔為主，東西越多要消毒的越多，因此不必要的隔間就不需要。

(中時 )