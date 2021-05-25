國內疫情持續升溫，基隆市議員童子瑋邀請地方紳士一同前往基隆三軍總醫院、衛生福利部立基隆醫院，給醫護人員加油打氣，並捐贈防護面罩一批、防疫物資補貼金10萬及肉羹湯100份。
童子瑋表示，在疫情持續蔓延情況下，身為醫護人員眷屬的他特別有感，他認為，第一線的醫護人員沒有選擇戰場的權利，面對疫情只能全力以赴，希望透過捐贈防護面具與他們一起作戰對抗疫情。
市長秘書陳軍佐說，他是執政團隊的一份子很清楚醫護人員的辛苦，且面對疫情若稍有不慎恐增加自身的風險，因此，捐贈防護面罩一批，希望有效減少醫護人員的風險。
妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠得知基隆設立5個個篩檢站，為讓民眾更方便篩檢，她捐贈10萬元給三軍總醫院基隆分院投入購買篩檢試紙，以利控制疫情；帶筋肉羹老闆陳奕也準備店內的招牌餐點「帶筋肉羹」，希望能為醫護人員補充體力，一起渡過疫情難關。
(中時 )
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