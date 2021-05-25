遠距視訊工作，擔憂鏡頭下暴露過多家中隱私，近期大都會博物館、波士頓美術館、美國自然史博物館、國家兩廳院等，紛紛精選背景圖片供下載，可在視訊時使用，成為疫情間另類風景。
受疫情影響，不少人遠距辦公或在家學習，坐在鏡頭前工作，但突然亂入的寵物、孩子、衣衫不整的家人，不免令人尷尬，這時視訊背景圖的陪襯，顯得重要。
視訊背景圖五花八門，除了氣質的藝文場所款，還有家具店也提供了不同風格的居家生活空間圖，不同的視訊軟體，也有都會風、聖誕風、會議室、辦公室等風格，妝點不同的生活情境。
(中時 )
遠距視訊工作，擔憂鏡頭下暴露過多家中隱私，近期大都會博物館、波士頓美術館、美國自然史博物館、國家兩廳院等，紛紛精選背景圖片供下載，可在視訊時使用，成為疫情間另類風景。
受疫情影響，不少人遠距辦公或在家學習，坐在鏡頭前工作，但突然亂入的寵物、孩子、衣衫不整的家人，不免令人尷尬，這時視訊背景圖的陪襯，顯得重要。
視訊背景圖五花八門，除了氣質的藝文場所款，還有家具店也提供了不同風格的居家生活空間圖，不同的視訊軟體，也有都會風、聖誕風、會議室、辦公室等風格，妝點不同的生活情境。
(中時 )
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