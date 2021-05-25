韓國總統文在寅21日與美國總統拜登會談後，韓國三星生物製劑公司22日與美國莫德納藥廠在華府簽署協議，三星生物製劑將在韓國代工生產莫德納疫苗。對此，前衛生署長楊志良指出，晶片換疫苗，已經講過很多次，他更表示，台灣天天內鬥，這樣的國家有希望嗎？

楊志良24日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，美國、德國都缺汽車晶片，我們說用晶片去換疫苗，經濟部長王美花就跳出來，然後我們說，美國總統拜登講了，要放棄疫苗專利，我們就拿幾億美金給這幾個廠，讓他們授權給我們，「我們只在台灣銷售，如果我生產多了，你去代銷，你賺兩頭」，人家韓國不是晶片換疫苗了嗎？他們就去代工了，「我下次就不講了」。

楊志良直言，國家搞成這樣，不團結就算了，天天台灣自己內鬥，綠的鬥藍的就算了，綠的自己裡面在鬥，這有希望嗎？「我請問蔡英文，這樣的國家有希望嗎？我當然希望台灣好，我當然希望我過得愉快，陳時中你自己想想看」。

楊志良指出，蔡英文還講一句話，民主就是要有不一樣聲音的在野黨，但她有請國民黨黨主席江啟臣去總統府喝茶嗎？「這不是你自己講的嗎？要有不一樣聲音的在野黨，不是嗎？」楊志良更說，「蔡英文講的哪一句話能聽？所有講的話自己否定自己」。

(中時新聞網)