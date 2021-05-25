美國電商巨頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）多次蟬聯世界首富，雖曾一度被特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）超越，但不久後再度奪回第一寶座；如今貝佐斯再度被擠下，改由法國精品業巨頭LVMH集團（Louis Vuitton Moët Hennessy）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）成為全球首富。

據《富比士》報導，法國時尚大亨阿爾諾的個人財富為1863億美元，略高於貝佐斯個人財富1860億美元，以及馬斯克身家1473億美元；此外，阿爾諾的個人財富自去年3月760億美元一舉躍升至1863億美元，暴增了約1100億美元。

根據資料顯示，LVMH集團於1987年由阿爾諾將路易威登（Louis Vuitton），以及知名香檳品牌酩悅（Moët Hennessy）所合併而成立的集團；時至今日，LVMH在全球旗下約有70個品牌，其中囊括葡萄酒及烈酒、時裝及皮革製品、香水及化妝品、鐘錶及珠寶等領域。

全球疫情造成世界各地的生活大受影響，包括人們的日常活動，但隨著大陸和美國新冠肺炎疫苗接種普及率激增，封鎖禁令逐步開放，引發許多消費者報復性購買潮，LVMH第一季營收約170億美元，較去年同期暴增30%，市值一舉突破3000億歐元（約3700億美元）。

事實上，富比士所公布的富豪榜單，榜首的位子長期以來一直為美國人所佔據，包括特斯拉執行長馬斯克、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長華倫巴菲特（Warren Buffett）、亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。

(中時新聞網)