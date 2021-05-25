Pinpoint Asset Management首席經濟學家Zhang Zhiwei表示，亞洲部分地區的疫情再度爆發，可能改變中國的命運，製造業可能再度回流中國。

之前的美中貿易戰促使企業將供應鏈撤出中國，轉移其產品和服務的生產和銷售網路，越南和印度等其他亞洲國家成為最大的受惠者。不過，最近情況似乎有所改變，隨著印度和越南的疫情急升，供應鏈可能重返中國。

該經濟學家接受媒體訪問時表示，在新冠肺炎疫情爆發之前，我們看到三星、鴻海等大型企業的工廠持續從中國撤出，並在越南、印度設立工廠。但現在這兩個國家的確診數激增，已經迫使蘋果的主要供應商鴻海不得不關閉當地工廠。

且越南和印度疫情急升，可能導致供應鏈的遷移暫時擱置一段時間，由於國際旅行已經暫停，跨國企業無法派遣他們的職員到印度和越南設立新廠。

印度的確診數在4月打破新高記錄，且幾乎沒有放緩的跡象，經濟學家預期印度本季經濟可能陷入萎縮。因爆發新一波疫情，越南北江省周二下令關閉4個工業園區，包括鴻海設有生產線的3個園區。該經濟學家表示，這種情況可能對中國有利，但中國能從中獲得多少好處，則取決於印度和越南現在的情況持續多久。

他表示，目前中國每月的出口增長介於20%～40%，如果印度和越南的工廠很快恢復生產，隨著企業將產品的製造轉移到這兩個國家，中國下半年的出口增長料將放緩；但如果印度和越南的供應鏈長期中斷，則中國這種20%、30%的出口增長力道將一直持續到明年。

(時報資訊)