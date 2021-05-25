台灣證券交易所表示，鈞泰(6131)依證交所營業細則第50條第1項第15款規定業經停止買賣在案，連續滿六個月後仍未恢復其有價證券的買賣，核有證交所營業細則第50條之1第1項第7款第1目規定情事，公告今年7月5日終止上市。

(時報資訊)