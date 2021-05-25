《證交所》鈞泰7月5日下市 16:492021/05/25 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，鈞泰(6131)依證交所營業細則第50條第1項第15款規定業經停止買賣在案，連續滿六個月後仍未恢復其有價證券的買賣，核有證交所營業細則第50條之1第1項第7款第1目規定情事，公告今年7月5日終止上市。 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 (時報資訊) #證交所 #鈞泰 #營業細則 #下市 #終止上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 《基金》富邦台灣半導體ETF 25日開募 11:432021/05/18 財經 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 財經熱門新聞 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 疫情大爆發台股不跌反漲？網點名這國：去年示範過了 - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 防疫慰勞 全聯加發半薪 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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