隨著景氣復甦，整體發行公司財務體質改善，BB評級的債券有機會躍升為美高收債的「明日之星」！保德信投信指出，根據統計，自從金融海嘯以來，較高信評的高收益債發債佔比持續上升，相對地，低信評的CCC級美高收發行量降低，不僅反映整體美高收發行公司體質更加健全，也讓BB級債更具資本利得的投資吸引力。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，統計顯示，較高信評的BB級債券在2007年的比重不到4成，經過14年的時間，配合整體經濟好轉，BB評級債券的佔比已經上升至53%，超過半數；另一方面，較低信評的B級與CC級債券佔比同步下降，B級債券自42.5%降至目前的33.5%，CCC級更是從17.7%降低至12%。

張世民說明，美高收債除了較高信評等級債券有資本利得空間可期，在整體經濟持續好轉之下，對於美高收的健全度也有所助益，搭配目前美國經濟持續復甦中，溫和的通膨將逐步回升，有利於企業獲利改善，進而帶動美國高收益債市利差收斂。

張世民進一步指出，近期美國總統拜登頻頻釋積極的財政刺激方案，包括待國會審理的基礎建設提振方案之外，近期又推出1.8兆美元的美國家庭計劃，試圖強化美國經濟成長力道；此外，近期美國聯準會(Fed)主席鮑威爾及多位委員強調重申調整QE及升息時程尚早，寬鬆言論更確立短期低利率將延續，在政策面持續支撐之下，美高收仍具上漲動能。

至於升息時程，張世民指出，目前市場普遍認為，聯準會將在年底前不斷向市場釋放出逐步縮減每月購債規模，預計2022年開始實施的可能性較大，而在終止購債之後，聯準會最快將會在2023年初升息；而觀察近期美債殖利率持續呈現區間整理，通膨走揚主要反映去年基期偏低、企業基本面轉佳等因素，因此建議投資人，若要參與債市，應持有跟著景氣復甦且存續期間較短的美國高收益債為首選。

最後，張世民提醒，由於美高收債有BB、B、CCC等不同信評，投資人應選擇配置BB等級佔比較多的美高收債基金，透過較優質債券來降低整體高收債的波動風險，同時又能搭上整體景氣成長的順風車，而非完全以收益率為考量而忽略了投資風險。

(時報資訊)