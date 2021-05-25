新冠肺炎疫情嚴峻，新北市確診人數攀升，外傳新北市經發局外包駐府人員驗出確診，新北市長侯友宜今（25日）下午主持防疫應變會議記者會證實，經發局長何怡明補充說，該同仁收到確診簡訊後連夜啟動辦公室清消作業。

侯友宜說，新北市異地辦公、居家辦公、遠距視訊及各樓層辦公，每個局處採取的方式不同，只有要求同仁們要落實防疫，確實有一個外包廠商染疫，多天前已經處理好了。

何怡明表示，該同仁收到確診簡訊後連夜啟動辦公室清消作業，同個辦公空間內採居家辦公，後續會配合衛生局疫調。

(中時 )