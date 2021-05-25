中央放寬專責病房收治量，可改為兩人一室，新北市衛生局長陳潤秋說，多人一室以家人為優先，其次才是同一事件如英國病毒株事件，但還是要按照每家醫院病房規格去收治病人。

至於多人一室會不會造成醫護人員負擔，陳潤秋強調，醫院都有規定的醫護比，是看照顧的病人多寡，而不是兩人一室就加重醫護人員負擔，都會按照原本的醫護比去調配，也會依照各個病室環境狀況來處理。

(中時 )