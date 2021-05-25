多人一室怎麼做？新北衛生局：家人優先、其次同一事件 16:542021/05/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 多人一室怎麼做 新北：家人優先、其次同一事件。（摘自侯友宜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央放寬專責病房收治量，可改為兩人一室，新北市衛生局長陳潤秋說，多人一室以家人為優先，其次才是同一事件如英國病毒株事件，但還是要按照每家醫院病房規格去收治病人。 至於多人一室會不會造成醫護人員負擔，陳潤秋強調，醫院都有規定的醫護比，是看照顧的病人多寡，而不是兩人一室就加重醫護人員負擔，都會按照原本的醫護比去調配，也會依照各個病室環境狀況來處理。 中捷防疫優先 盧秀燕：不衝刺業績、不用去追求人數 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 (中時 ) #多人一室 #新北 #兩人 #陳潤秋 #醫護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 被控非法集結 黎智英等10人認罪 04:102021/05/18 產業財經 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 醫護迅速動員 民生物資供給無虞 04:102021/05/18 話題觀察 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 范雲神隱11天被林瑋豐破功 網翻臉書封面看到這6字笑翻：沒救了 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 雙北病例地圖現染疫熱區 一張圖看你家是否高風險 - 生活 全國停課延長 爸媽哀鴻遍野刷整排「罰站樓」萌翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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