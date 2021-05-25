罹患鏈球菌感染症的病魚體表出血。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

罹患鏈球菌感染症的病魚肝臟充出血且脾臟腫大。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

夏季進入高水溫期，細菌性疾病漸漸增多，台南市養殖魚類近期受鏈球菌感染症的危害頻傳；資深養殖漁民郭豐全指出，最近魚價上揚，有些漁民可能會增加投餌量，讓魚隻長更快，但今年乾旱嚴重，養殖池水位偏低，若過度投餌，水質易惡化，誘發疾病感染的風險。

郭豐全說，最近是養殖成魚青黃不接的產期，菜魚價格微幅上漲，可能會有些漁民想投放更多飼料，提高魚隻生長速度，但現在正值枯水期，大多數養殖池水位都偏低，一旦過度投入飼料，水中會殘留過多的排泄物和殘餌，導致水質快速惡化。

台南為台灣鯛和虱目魚的養殖重鎮。郭豐全提到，依他過去養殖這2個魚種的經驗，從未看過或聽聞虱目魚感染鏈球菌，不過台灣鯛感染此病的事件卻時常傳出，尤其現在不知道老天何時降雨，所以適當地控制投餌量，並且注意水質變化很重要。

台南市農業局動保處水產及動物檢驗組長洪健寧表示，每年1、2月受檢件數平均一個月約100件，4月大多超過200件，5月則會達最高峰300件；而近期受理的檢驗案件，以鏈球菌感染之病魚最多。

農業局說，鏈球菌感染症致死率高，淡水及海水養殖魚類都可被感染，常見症狀如腹水、眼球單側或雙側突出及充血、體表及鰓蓋內側出血，或肝臟及腸道出血；另，若神經系統受到感染，會造成魚類泳姿改變，最後造成敗血症，甚至死亡。

洪健寧說，漁民倘若發現魚隻有異常現象，勿病急亂投醫，歡迎至動保處新營、忠義辦公室或北門水產動物檢驗中心尋求協助，有專人進行細菌培養與藥物敏感性試驗，並提供安全用藥諮詢。

(中時 )