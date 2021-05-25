親綠網路寫手林瑋豐在PTT發文攻擊衛福部防疫平台「疾管家」，還「自導自演」製造大陸進行認知作戰的假象，中央流行疫情指揮中心已指示刑事局偵辦，另調查局則接獲核四公投領銜人黃士修等70多名網友檢舉。台灣高檢署25日分別指示刑事局、調查局須依假訊息案件從速從嚴偵辦。高檢署已指示新北地檢署指揮調查局新北市調查處、刑事局偵辦。依法林瑋豐最重可判處3年有期徒刑。

台灣高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」表示，由於刑事局、調查局分別接獲指揮中心指示交辦、網友檢舉，各自進行蒐證，檢方不干預警調偵查作為，因此目前是由2單位依職權分頭偵辦，但高檢署已指示2單位須依查辦疫情假訊息的「從嚴從速」原則積極偵辦。

依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

(中時 )