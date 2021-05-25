美元投資型保單熱銷，根據金管會統計，今年截至3月底，美元保險商品新契約保費收入約57.22億美元，其中投資型保險約27.54億美元（占比約48％）、年增169％，傳統型保險約29.68億美元（占比約52％），年減6％。

金管會公布，壽險業110年截至3月底（累計）外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣1661.76億元，其中投資型保險折合約新台幣810.05億元（占比約49％）、傳統型保險折合約新台幣851.71 億元（占比約 51％）。幣別部分，主要為美元保險商品新契約。

其他在澳幣保險商品新契約保費收入約0.67億澳元，其中投資型保險約0.42億澳元（占比約63％）、傳統型保險約0.25億澳元（占比約37％）。人民幣保險商品新契約保費收入約1.87億人民幣，其中投資型保險約1.77億人民幣（占比約95％）、傳統型保險約0.10億人民幣（占比約5％）。

(旺報 )