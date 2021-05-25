街口支付提供多元服務便利用戶生活，並發揮平台社會責任，「公益捐款」服務自上線以來已募得超過2億元善款！為擴大影響力，街口支付跨界與P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球團合作，攜手五位球星容毅燊、田浩、成力煥、宋宇軒、蕭順議作為5個基金會的募款大使，期望邀請球迷一起做公益，在疫情期間仍可透過線上捐款傳遞溫暖正能量，共同為受助者創造機會！

「街力捐款，好獅發聲」公益捐款活動將自6月1日(二)開跑至8月31日(二)，活動期間捐款做愛心，享優惠好禮！共分為以下三類，詳情可見街口支付app。

＊捐款回饋禮：捐款即享街口幣100%折抵、使用帳戶付款回饋1%、使用街口聯名卡付款最高4%

＊捐款滿額贈：活動期間內於指定項目捐款，且單筆捐款訂單金額滿$300(含)以上，即可參加「新竹街口攻城獅抽獎」，獎項包括5份球員簽名海報、5張球員簽名拍立得、5顆球員簽名籃球（依捐款金額增加抽獎機會，如捐$600享兩次、捐$900享三次依此類推）

＊捐款特別禮：活動期間內於指定項目捐款，且單筆捐款訂單金額滿$300(含)以上，即可獲得該項目「球員積木鑰匙圈」一個（每項目限量前200名，額滿為止）

「街力捐款，好獅發聲」前導影片（2021年5月11日前執行與錄製）

本次公益專案由街口支付和新竹街口攻城獅球團共同策劃，依照球星形象與生活背景媒合性質相符的基金會，盼能透過球星傳遞基金會成立目的與發展願景，並將支持轉化為善款。以下是球星分享的理念：

＊容毅燊X孩子的書屋：畢業於國立台灣師範大學的容毅燊原本將投入杏壇，最終決定再為籃球生涯拚一次！這次他將以自身的經驗鼓勵孩子們，在挫折與困境中找到自我肯定。

＊田浩X TFT為台灣而教：從學生籃球校隊躍升成職業球員的田浩，是奮力一搏的最佳代言人！他將以這份勇於挑戰的精神，呼籲大家支持為TFT台灣而教計畫，帶動孩子公平發展的機會。

＊成力煥X相信動物協會：場下熱愛小動物的新竹球王成力煥，將用他在場上全心全力付出的理念，邀請大家支持流浪動物絕育計畫。

＊宋宇軒X家扶基金會：宋宇軒總是享受每個挑戰自我的當下，竭盡所能達成目標。現在將以好爸爸的身分，集結大家的力量，幫助家扶弱勢兒少安心就學、快樂成長，朝無窮的未來邁進！

＊蕭順議X陽光社會福利基金會：在新竹街口攻城獅奮戰是蕭順議重拾信心的關鍵，也期許自己在建立更多信心的同時，也要鼓勵陽光傷友們勇敢迎向陽光，共同綻放燦爛的微笑！

(科技)