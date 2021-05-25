針對大陸破壞國際現狀等問題，外交部長吳釗燮表示，台灣處於抵抗中國霸權擴張的最前線，每天面對來自中國政府的威脅與滲透，因此呼籲美、加、日、歐盟、紐、澳等理念相近民主國家加強合作，以多邊合作模式，制止中國政府的侵略。

吳釗燮本月21日接受加拿大廣播公司「權力與政治」節目主持人David Common視訊專訪，說明台灣爭取參與「世界衛生大會」（WHA）、與加拿大雙邊友好關係，以及兩岸關係現況等議題，專訪內容24日播出。

針對台灣參與世界衛生組織（WHO)議題，吳釗燮指出，在新冠肺炎（COVID-19）爆發初期，台灣於2019年12月底即透過世衛通報機制向WHO示警，然而我方遲遲未獲回應，疫情隨即在全球迅速擴散，影響各國政府與人民深遠。

他說，長久以來，台灣向世衛組織表達台灣有能力，有資源協助防疫，不應因政治因素被世衛組織排拒在外。台灣已經得到許多理念相近國家的支持，包括加拿大總理Justin Trudeau本年4月在國會答詢、七大工業國集團（G7）外長會議所發表的聯合公報中，各方也都強勁支持台灣有意義參與國際組織。

針對中國持續滲透民主國家、破壞國際現狀，吳釗燮呼籲美、加、日、歐盟、紐、澳等理念相近民主國家加強合作，以多邊合作模式，制止中國政府的侵略。他以本月「哈利法克斯國際安全論壇」宣布將「馬侃公共事務領袖獎章」頒給蔡總統為例，就是肯定台灣在面臨中國日益增強的軍事威脅下，仍然堅定捍衛民主自由的價值與制度。

吳釗燮期盼，台加兩國基於共享價值，繼續共同捍衛自由及民主與人權。對於香港議題，他說，中國在香港強推港版國安法等措施，限縮港人曾享有的政治、經濟自由。不僅如此，中國頻繁在東海、南海以及台灣海峽進行文攻武嚇及軍事演習活動，試圖將中方影響力擴張至第一島鏈之外。

面對中國威權主義的擴張，吳釗燮認為，台灣首當其衝，我方將持續強化自我軍事防禦能力，也會持續與美國等理念相近國家深化合作，並期盼國際社會給予台灣更多支持。

加拿大廣播公司是加拿大重要國營媒體，也是加拿大成立最久的廣播集團，節目涵蓋廣電及數位媒體，「權力與政治」是收視率最高的每日政治新聞節目。

(中時 )