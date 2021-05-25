台中市副市長黃國榮說明，市府自行籌措經費，額外發放感恩津貼，以醫師為例，台中市加碼每班3000元，每班以4小時計，加上中央補助後金額為6435元，1天做滿8小時最高可領取1萬2870元。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕在台中市疫情指揮中心在25日線上記者會宣布加碼對投入平等、朝陽以及泰安專案前進指揮所的醫檢護「感恩津貼」。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

疫情嚴峻，第一線的醫護及檢驗人員都相當辛苦，繼中央公布補助社區採檢站醫護檢等相關人員津貼，台中市長盧秀燕25日在台中市流行疫情指揮中心記者會宣布，要自籌經費加碼給近日參與平等國小、朝陽科技大學、西屯泰安國小等三處前進指揮所快篩站感恩津貼，且即刻發放，以醫師為例做滿8個小時，含中央和台中補助津貼金額約為1萬2870元，應是全國最高金額。

盧秀燕指出，在中央的相關津貼補助基礎上，台中市針對這些防疫英雄再加碼，啟動「感恩津貼」方案，自籌經費補貼在前進指揮所的防疫醫療人員，包含醫生、護理師、醫檢師和行政人員。

副市長黃國榮說明，中央流行疫情指揮中心補助支援地方政府設置社區採檢站醫療機構，支付標準為每案相關行政費用，包括掛號、診察、採檢、通報等費用補助1000元、支援採檢醫師每班3435元、護理師及醫檢師每班2400元，每班以4小時計算，另外，每站每日其他人員含行政、清潔各1人，每人每日1500元。

黃國榮強調，市府自行籌措經費，額外發放感恩津貼，以醫師為例，台中市加碼每班3000元，每班以4小時計，加上中央補助後金額為6435元，1天做滿8小時最高可領取1萬2870元；護理師、醫檢師每班則加碼2000元，加上中央補助後金額每班為4400元，1天最高可領取8800元；行政人員加上中央補助後金額則為每人每日3500元。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市為迅速找出確診個案，於第一時間針對有多數高風險族群與疫情群聚熱點處，包括和平區平等國小、朝陽科大、西屯區泰安國小設置前進指揮所及快篩站等措施，前後共快篩2358人，感謝醫療單位迅速組成前進指揮所，快速篩檢找出疑似陽性個案，並順利達成任務成功撤站。

(中時 )