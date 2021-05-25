高市大社區中山路、大社路口25日中午發生自小客車與自小貨車擦撞事故，洪姓男子駕駛一輛自小客車與連姓男子駕駛的小貨車發生擦撞，引發火燒車，過程中波及8部機車及4輛自小客車，其中1名重機郭姓男子送醫急救後，因傷重不治，肇事原因警方釐清中。

警方表示，25日中午12時13分接獲報案，指中山路、大社路口發生車禍，經初步調查，洪男駕駛的自小客車沿大社路行進，疑未注意到連姓男子駕駛自小貨車停下準備左轉，小客車擦撞後安全氣囊爆開，洪疑因看不到前方道路，車輛偏向行駛又擦撞其它汽車，造成他人汽車起火燃燒，過程中共波及8部機車及4輛自小客車，有4名機車騎士受傷，其中1名26歲重型機車郭姓男子經義大醫院急救無效死亡。

警方對相關車主酒測，酒測值均為0，洪男向警方表示，因閃避不及才會撞上小貨車，員警正釐清肇事原因及肇事責任，全案深入調查中。

(中時 )