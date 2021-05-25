印度一對新人最近結婚，希望得到親朋好友的祝福，然而群聚禁止令使得婚禮也不能宴客。於是他們想到一計，乾脆租用一架客機，在天上舉行婚禮，有160名客人參與。不過此事已被印度衛生官員得知，首先對這架飛機的飛行員與服務員開罰，還會持續追究。

半島電視台(Aljazeera)報導，印度又面臨新一輪的新冠肺炎疫情，死亡人數超過30萬人，因此大多數的州，已下達較嚴格的群聚禁止令，婚禮只允許50位賓客，這對於重視家族關係的印度人來說實在是太少了，因此有些人會想辦法迴避禁令。

《印度時報》（Hindustan Times）報導說，這對新人夫妻向廉航「香料航空」(SpiceJet)租了包機，從馬杜賴（Madurai）飛到班加羅爾（Bengaluru），在飛越歷史悠久的米納克什-安曼神廟(Meenakshi Amman Temple)時，完成結婚儀式。

A couple tied the knot on-board a chartered flight from Madurai, Tamil Nadu. Their relatives & guests were on the same flight.



"A SpiceJet chartered flight was booked y'day from Madurai. Airport Authority officials unaware of the mid-air marriage ceremony," says Airport Director pic.twitter.com/wzMCyMKt5m — ANI (@ANI) May 24, 2021

從飛機上賓客所發布的照片來看，婚禮的氣氛顯然相當開心，每個人都非常盡興，唯一不足之處是，幾乎沒有人戴口罩，完全忽視了防疫期間的人潮距離規則。

報導說，印度民航局在得知此事後，已對香料航空開出罰單，包括這對新婚夫妻及其所有賓客都會受罰，他們會面臨一段時間的航空禁令，不准再坐飛機。

印度廉航香料航空因為幫助空中婚禮也被處罰。(圖/SpiceJet)

在過去的6個星期間，印度面臨相當嚴重的新一波疫情高峰，造成超過12萬人死亡，一些州已實施嚴厲的封鎖措施。

印度總計超過2600萬起病例，病死者達到30萬，使得印度的醫療系統不堪重負，專家們說，死亡人數肯定有黑數，實際情況只會更糟。

(中時新聞網)