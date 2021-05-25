中央流行疫情指揮中心今(25)日宣布，全國三級警戒延長至6月14日，恐讓許多受疫情影響、原本已經營困難的公司更雪上加霜。一名網友表示，朋友的老闆一看到延長警戒，就決定資遣全公司員工，讓眾人崩潰，他的好友甚至難過到哭。

原PO在臉書社團《爆廢公社》寫道「朋友剛剛哭了，他老闆剛看到延長警戒，決定資遣全公司的員工，她能怎樣呢？真慘啊」，貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「可惡慣老闆？」、「非自願離職單一定要拿到」、「都要資遣了，那就爆料出來吧，哪間公司？」；也有網友表示「資遣總比被自願離職好」、「台灣持續經濟大崩盤」。

有網友安慰說，資遣還有資遣費可以拿，至少老闆不是等到撐不下去時直接倒閉，連薪水都發不出來，而且老闆可能比員工更難過，是直接少掉一家他辛苦打拚的公司。還有網友無奈感嘆，這波傷最大的其實是中小企業，可是又很難符合紓困方案。

因應疫情嚴峻，行政院於5月13日院會通過紓困條例第11條及第19條條文修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至6300億元，並將紓困條例期限延長至2022年6月30日。立法案預計31日加開院會，完成紓困條例第11條及第19條條文修正草案的三讀程序，並不提出復議。

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(中時新聞網)