防疫期間降低接觸已成為全民共識，根據LINE Pay 統計，近期詢問加入LINE Pay行動支付的商店增加超過4成，為鼓勵更多商店與用戶使用無接觸行動支付，LINE Pay提供新申請成為合作商店行銷活動贊助方案，並針對新用戶推出首次使用LINE Pay付款就贈LINE POINTS 50點，盼與商店及用戶一同守護健康與安全。

LINE Pay表示，自疫情提升至三級警戒後，各地店家對行動支付的詢問度明顯增加超過4成，不論中小型商店或網路店家對於便利快速的無接觸行動支付收款需求大增。為鼓勵商店加入LINE Pay以降低使用現金交易可能帶來的風險，即日起至6月30日止，凡是透過LINE Pay官網申請加入成為合作商店，LINE Pay將提供2~3個月的行銷活動贊助；此外，商戶加入LINE Pay後還能串連商店LINE官方帳號，快速提升商店會員數。詳細申請LINE Pay合作商店辦法請上官網查詢。

防疫意識提升也帶動民眾使用行動支付需求大增，即日起至6月6日止，LINE Pay針對新用戶推出首筆消費即贈LINE POINTS 50點(排除生活繳費、乘車碼等項目)，鼓勵更多民眾在防疫期間加入LINE Pay一同安心生活。詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」公告為準。

此外，鼓勵用戶減少出門多透過線上採買生活所需，LINE Pay串連68家藥妝、母嬰用品等指定網購品牌，於5月26日筆筆享LINE POINTS 6％回饋 。自6月起，則集結85家生活型網購品牌，包含樂天市場、樂齡網、汪喵星球與研達YENDAR等，於6月每週三筆筆享LINE POINTS 6％回饋。

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