對於近日有親綠寫手在PTT寫反串文攻擊政府防疫，再到自己臉書痛批PTT被認知作戰攻陷、散布假消息一事，民進黨台北市議員王世堅痛批，是他們自己攀附到民進黨的，這些人就是渣，東廠太監！

綠營近日成天喊認知作戰，並指控有人在PTT造謠攻擊政府，結果卻被查出有位親綠寫手一方面在PTT發文攻擊衛福部長陳時中、批評台灣防疫作為，另外又在自己臉書指控PTT有人造謠，等於是自導自演認知作戰。

PTT鄉民昨（24）日查出某一個帳號，長期、大量在八卦版的文章下留言駡陳時中、攻擊台灣防疫，此事立即在PTT鄉民之間炸開，紛紛痛罵帳號本人造謠抹黑PTT八卦版。被抓包自導自演認知作戰的帳號本人隨即於24日晚間聲明道歉，「造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉」。

民進黨台北市議員王世堅今（25）日在《評論無雙》政論節目中痛批，是他們自己攀附到民進黨的，這些人就是渣，東廠太監！

(中時新聞網)