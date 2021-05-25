友華(4120)下午參加櫃買中心線上法說，總經理蔡孟霖指出，未來營運布局方面，希望可以再透過一些整併讓營運效果會更好，公司目前現金約20億元，未來的營運總部所需要的金額將會利用部分海外資金用優惠稅率匯回和長期借款來使用，暫時不會有募資需求。

蔡孟霖說，歐美疫情趨緩，希望今年海外業績在美國等疫情和緩時把失去的成長拉回來，台灣疫情雖然升溫，但因有健保不會太大影響，不過，消費品會有所影響，公司策略是不把雞蛋放同個籃子，希望營運能穩定。首季保健產品業績衰退較大，將積極拓展衰退區的市占率做大，來提升業績。

友華在新產品布局，其中頑固型高血壓藥目前已取得台灣、東南亞及紐澳的銷售及生產制造權，並已進行全球第3期臨床試驗；代理進口的減肥新藥，TFDA查驗登記中，希望年底能取得藥證上市；口腔癌用藥已完成三期臨床試驗，結果分析中；頭頸癌用藥正在進行二期臨床中；至於退化性關節炎用藥目前正在一期臨床試驗。

友華專注開發505(b)(2)新藥的成果日漸顥現，未來將更積極尋求與合作開發505(b)(2)新藥，提供更好的藥物和選擇。友華指出，在四大領域具有完整的產品線，除了持續透過自身銷售團隊在國內及東南亞市場上市新產品外，也將目標放在紐西蘭和澳大利亞的醫藥市場。

至於在委託研究開發和生產(CDMO/CMO)及藥物物流業務持續拓展，客戶包括台灣、歐、美及加拿大市場。除了獲得研發型的新藥公司合作機會外，同時過國際先進藥廠合作，累積經驗，建立客製化多元合作模式，帶動國際市場上的持續成長。

另外，在健康事業發展策略，維持嬰幼童產品的穩定發展，同時因應台灣高齡化社會，推出適合成人、銀髮族及家庭的保健品。友華也將持續深耕東協市場，在人口紅利的國家推廣嬰幼兒產品，開發重點為印尼和越南，在肌膚保養產品方面將深耕菲律賓、新加坡及馬來西亞市場。

(時報資訊)