橘子(6180)「文學星」正式上線，與將成立的「漫畫星」聯手並進，希望透過集團在beanfun!平台、遊戲、電商、金流、影視音製作、OMO策展品牌、海內外通路上的優勢佈局，為台灣原創作品打造前所未有的內容IP生態圈，為作品找到多元接觸點及商轉機制，加速為台灣原創內容創造價值。

橘子集團近年來觸角深入遊戲、動畫、電影、影視節目及新媒體等領域，「文學星」即為集團籌備已久、進軍原創內容市場的首發之作，第一階段即與國內知名網路文學平台-城邦集團旗下POPO原創市集、以及尖端集團原創星球等，引進上百部原創小說；第2季將以穩定系統及優化閱讀體驗為目標，預計在第3季與策略夥伴合推大型徵稿活動，並積極推動跨界合作專案，進一步探索故事IP的新價值。

橘子集團同時看好台灣漫畫圖像創作者的潛力，決定將「漫畫星」原本於第4季進行佈署的排程提前，在beanfun!系統下，打造全新漫畫平台「漫畫星」。藉由集團穩定的資源支持，期許「文學星」及「漫畫星」雙星並進，協助台灣原創作品獲得良好曝光，並提供作者們穩定安心的創作環境。「漫畫星」最快將於今年10月正式上線，支援多螢載體，提供翻頁漫畫及長條漫畫閱讀功能，提供豐富漫畫內容及友善閱讀體驗，為台灣漫畫產業注入新世代活水。

「文學星」及「漫畫星」編輯、開發及營運團隊現已到位，即日起號召全台灣創作者一起壯大台灣內容：除了歡迎現成作品授權刊載，網文作家及漫畫家也可以參考橘子集團用戶的泛ACG族群特性，創作全新作品，題材完全不受限。另一方面，橘子更將善用集團的大數據挖掘能力，結合完整數位閱讀資料，協助IP轉化價值。

今年下半年橘子集團將按照原計畫，陸續嘗試多項跨界專案：包括以自製手遊「便利商店口袋版」為主題的原創漫畫徵件、與來自出版社及音樂廠牌的合作夥伴共同製作案、開發原創圖像商品、也將跨足vtuber領域，除鞏固橘子集團的IP陣容，更期待打造出台灣第一個跨領域的超級IP。

(時報資訊)