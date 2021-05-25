近期新冠肺炎（COVID-19）本土疫情越發嚴峻，卻有第一線工作的醫護人員在外租屋，被室友以「防疫」為由要求另找住處，甚至被房東婉拒等令人不忍的痛心案例發生。為了力挺在第一線協助民眾防疫的醫護人員，磊山保經宣布，從今（25）日起至6月30日，租下薆悅酒店（inhouse Hotel）西寧館(台北市萬華區西寧南路107號)全棟共50間房，提供醫護人員免費入住，相關住宿費用全由磊山保經支出，實踐社會責任，並與醫護人員站在一起，共同為台灣防疫努力！

磊山保經業務總經理林世德表示，聽聞有加護病房的護理師北漂工作，努力堅守防疫第一線，卻無家可歸，不能擁有完整的房間好好休息，讓人感到相當心疼；也有許多醫護人員坦承，暫住外面才能降低家人被感染的風險，卻面對醫院宿舍不足的問題，加上來自外縣市支援的醫護也有住宿的需求，下班後只想要有個乾淨的空間休息，因此讓磊山不斷思考，該如何直接幫助防疫英雄？在此前提下，磊山決定贊助醫護人員住宿，讓他們在前線為台灣民眾戰鬥後，能夠有個好好休息的地方，並且也希望透過這樣的行動拋磚引玉，讓更多企業一同加入支援前線醫護人員的行動。

「大家都生活在台灣這塊土地上，醫護人員就像是我們的家人一樣。不忍心看到家人受到這樣的對待。」磊山保經董事長李佳蓉指出，磊山歷年來不斷回饋社會，現在面對台灣疫情處境，更是全民站在一起、團結保護家園的時刻，大家應具備同理之心，不必帶有任何排斥心理，「我們有安身立命的家，能夠居家辦公、在家防疫，甚至能和家人相處，都是因為台灣有這些辛苦打拚的醫護人員。內心充滿感謝，我們當然要挺他們！」

薆悅酒店集團董事長廖萬隆表示，第一線醫護人員不分晝夜，辛苦地為抗疫工作奮戰，卻遭受到歧視、排斥的情形，深感痛心。希望藉由提供飯店的資源，給予醫護人員擁有舒適、好好休息的環境，養足體力繼續抗疫，同時善盡企業的社會責任，大家一起同心協力抗疫，讓疫情早日穩定下來。

醫護人員若有住宿需求，歡迎直接致電至02-23759933洽詢與登記，現場檢核身分證件及工作證即可免費入住。磊山團隊也會持續留意最新資訊，持續與醫護人員站在一起，共同為台灣防疫努力！

(中時新聞網)