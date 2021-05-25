2021年5月21日至23日來自清華大學、中國人民大學、中國政法大學、南京大學共28名臺灣學生彙聚南京，參加為期3天的「2021臺灣青年菁英南京研學班」活動，期盼透過這次的活動讓台灣學生更了解南京文化。

學生們先後走進中山陵海峽兩岸交流基地、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、南京博物院等，感受南京六朝古都的文化底蘊，並在南京江北新區通過座談參訪，了解中國大陸國家級新區的政策。

學生認真聽講畫面／旺旺中時文化傳媒提供。

活動中，主辦方還特地安排了紫金草國際和平學校的培訓學習，研學日軍侵華史及南京大屠殺史，以銘記歷史，珍愛和平。學習結束後學員們獲得了由紫金草國際和平學校頒發的「和平使者」證書。

學員獲得和平使者證書／旺旺中時文化傳媒提供。

經過3天的交流學習，同學們感受到南京作為和平城市的包容與博愛，在了解南京歷史的過程中增加了兩岸青年血脈相融的歸屬感。清華大學法學院的研究生蘇雍竣說到：「在臺灣時就曾了解過日軍侵華史及南京大屠殺史，但來到南京大屠殺紀念館時，看到許多有關南京大屠殺的相關細節，以更加客觀的角度去解讀這段歷史。」

中國政法大學大二學生文茵茵表示：「相比於課本這些圖片更有衝擊力，更加讓人記憶深刻，也了解到了課本中不曾見到過的細節，這些歷史都是讓人痛心的歷史，是我們應該銘記的歷史。」

此次臺灣青年菁英南京研學班旨在促進兩岸青年交流，讓更多的臺灣青年親身感受兩岸共同歷史，體驗中華優秀傳統文化，豐富歷史人文學習，加深兩岸間的文化教育交流。

(中時新聞網)