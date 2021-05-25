國內疫情持續升溫，更加嚴峻，氣動元件大廠亞德客-KY董事長王世忠基於回饋社會，以個人名義，本周大手氣捐款7,800萬元作為防疫之用。其中捐款5,800萬元給台北市某家大型醫院作為醫護人員防疫之用，另外捐款2,000萬元給新北市政府防疫基金，作為補助醫護人員免費住宿之用。

白手起家的王世忠近年持續捐助善款，但行事低調，鮮少對外宣傳。直到新北市長侯友宜25日視察新北市政府運用防疫基金，協調旅宿業者成立「醫護休息站」的住宿環境，主動提到亞德客國際集團董事長王世忠以個人名義，捐款2千萬給新北市政府防疫基金，主要是用在照顧醫護人員及購買防疫物資，若有醫護人員防疫不幸染疫，至少提供10萬元慰問金。

亞德客主管透露，王世忠除捐助2,000萬元給新北市政府防疫基金外，本周也以個人名義，直接匯款5,800萬元給台北市某大型醫院作為醫護人員防疫之用。

(工商 )