隨著新冠疫苗施打讓疫情對經濟的影響料降低，全球景氣有望逐漸走出陰霾，企業獲利獲得修復，有助於風險性資產表現續航。投信法人指出，新興國家財政體質日益改善，有助對抗外部環境變動，現階段評價面亦具吸引力，因此後市表現仍未看淡，中長期來看都具投資優勢，建議投資人留意新興市場，特別是新興亞洲、印度基金定期定額掌握長期投資契機。

群益投信表示，中長期來看，新興亞股在經濟成長態勢未變，加上各國持續推動經濟利多政策之下，有助吸引市場資金關注，後市不看淡。現階段新冠肺炎疫情逐漸的明朗化，亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，新興亞股不失為好的投資標的。

再者，新興亞洲前景最為穩定，大陸結構轉型、印度新政改革，及東協經濟共同體效應，題材豐富，長期來看都具投資優勢，不過在市場波動不絕的環境下，以基金定期定額介入，是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式。

群益新興金鑽基金經理人陳建彰表示，全球景氣的復甦，的確也有助於帶動亞太國家工業生產及零售銷售復甦，雖然美國十年期公債殖利率因疫苗量產施打激勵快速上揚，但也只是反映總體經濟層面復甦，美國聯準會持續釋放維持低利率環境的訊息，風險性資產表現仍可期。

摩根士丹利報告指出，新興市場獲利今年有機會增長18％，2022年則是續增12％。新興市場國家經濟恢復增速，內需消費動能增溫，企業獲利優於市場預期，有利新興市場股價表現。

整體來看，新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，價值指標亦顯示新興市場仍相對便宜，後續可望持續獲得市場資金青睞。

(工商 )