隔晚美股三大指數走揚，市場對通膨憂慮降溫；加上A股25日顯著上漲，帶動港股發力，一舉重上50日線及100日線，創本月以來高位。

恒指開盤漲49點報28,461點，已為全日低位所在，開盤後升幅擴大，先後重上20日線（約28,511點）和50日線（約28,661點），中午升358點。午後升破上午高位（28,802點)，尾盤最多升516點，高見28,929點，升至100日線（約28,842）之上，創本月以來高位。恒指最終收報28,910點，升498點或1.76％。

大市盤日成交增至1678.7億港元。

國企指數報10,792點，升151點或1.42％。科指升127點或1.6％，報8,004點。

個股表現方面，騰訊領漲大盤，收盤升4.2％報610港元，成交居首達163.84億港元。成交第二位是重獲富時羅素加入其部分指數的小米，收升4.1％報27.75港元。藥明生物升5.9％，為全日表現最好藍籌。

中生製藥首季純利年升1.18倍，早盤曾飆7.1％，之後高位回落，收跌2.9％報8.79港元，為表現最差藍籌。

(工商 )