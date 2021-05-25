全台三級警戒延長至6月14日，量販、超市包含簡訊實聯制等相關防疫政策都延長，並持續備足貨量，但為避免恐慌性囤貨，家樂福、愛買和美廉社指定民生、防疫用品仍維持限購令；家樂福24小時門市和美廉社都持續縮短營業時間。

家樂福全台家樂福便利購超市、頂好超市原24小時店，改為7時至22時營業；桂林店、蘆洲店2家24小時量販店，改為8時至凌晨3時。目前泡麵、口罩和酒精3大熱門搶購商品仍要限購，家樂福便利購超市、頂好超市、JASONS全台門市泡麵每人限購2袋，口罩和酒精每人限購1盒或1瓶，待各門市補貨足夠就解除限購；量販門市目前貨量較足，視各門市情況調整是否限購。

愛買營業時間不變，但限購商品仍維持6項，酒精、口罩每人限購1件；水、泡麵、罐頭、衛生紙每人限購2件，各類商品都努力備貨。

全聯表示，營業時間照舊，並呼籲消費者目前物資相當充足，勿恐慌性囤貨，全體員工皆會盡力滿足消費者購物需求。除會員可使用PX Pay實聯制3秒通關外，也同步有政府簡訊實聯制，或現場填寫紙本。若人流量過大會管制，採一進一出方式，確保門市防疫距離安全。曾被公告確診足跡的門市皆會加強三道手續的清消作業。

美廉社全台800間門市營業時間，目前仍維持即日起至5月31日提早2小時打烊，調整營業時間為7時至22時；且自訂防疫規範，收銀台增設約100公分高透明塑膠布，強化防疫阻隔。民生用品包含米、水、泡麵、罐頭、衛生紙；防疫用品包含消毒用酒精和醫療用口罩等商品，每人、每項商品皆限購2項，目前庫存貨量穩定充足，限購是避免特定人士囤貨。

家樂福超市限購，量販相對貨量較足，泡麵、罐頭等貨架都滿。（家樂福提供）

美廉社自訂防疫規範，增加約100公分透明塑膠布，強化防疫阻隔。（美廉社提供）

(中時 )