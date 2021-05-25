南投縣長林明溱表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽，準備購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗；新北市副市長劉和然25日表示，新北市還是認為疫苗要由中央統籌控管，要不要授權地方，尊重中央決定。

不過劉和然強調，未來想要控制好疫情，打疫苗非常重要，世界各國來看也都是關鍵，也拜託中央趕快把疫苗量能做好。

(中時 )