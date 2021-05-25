南投向陸商接洽疫苗 新北市：疫苗由中央統籌 17:142021/05/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投向陸商疫苗 新北市：疫苗由中央統籌。（摘自侯友宜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣長林明溱表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽，準備購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗；新北市副市長劉和然25日表示，新北市還是認為疫苗要由中央統籌控管，要不要授權地方，尊重中央決定。 不過劉和然強調，未來想要控制好疫情，打疫苗非常重要，世界各國來看也都是關鍵，也拜託中央趕快把疫苗量能做好。 《國際社會》下一批AZ疫苖 最晚6月底抵台 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 (中時 ) #疫苗 #新北市 #中央統籌 #劉和然 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 路透：美介入助台協調 加快新冠疫苗交貨 11:262021/05/18 國際 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 政治熱門新聞 蔡英文民調為何崩盤？知情人士：因為這5件事 - 政治 六都市長防疫滿意度侯勝柯 他拆完籃框排名曝光 - 政治 蔡政府不普篩 施正鋒爆：有不可告人的理由 - 政治 開第一槍 救人要緊 南投縣長林明溱要採購輝瑞BNT疫苗 - 政治 林瑋豐反串大陸網軍 陳文茜批：沒營養 但它教我們兩件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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