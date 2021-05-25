中央流行疫情指揮中心宣布全國3級警戒延長到6／14日，台中市議會原定停會到5月底，市議會藍、綠黨團及無黨一致支持配合中央政策；中市議會議長張清照25日指出，中央跟地方要合作，中央3級警戒延長到6月14日，他已正式行文各黨團議會停會延長到6月14日。

防疫視同作戰，全國防疫日前進入3級警戒，台中市議會經議長張清照日前召開朝野協商後，決定5月18日起停會兩週至5月31日，屆時再召開朝野協商是否復會？受到疫情未見趨緩，中央疫情指揮中心25日宣佈，全國3級警戒延長到6／14日，市議會將繼續停會。

國民黨團書記長陳政顯說，中央已宣佈延長3級警戒，國民黨團就支持繼續停會，主要是開會將會產生「群聚風險」，當務之急是以防疫為優先；讓市府相關局處長不用分心到市議會開會備詢，全力投入防疫工作，確保市民生命健康為首要。

民進黨團總召謝明源指出，防疫工作應中央、地方同心協力合作，中央防疫指揮中心宣佈延長到6月中旬，台中市議會就應繼續停會，不用急著開會。無黨市議員陳廷秀說，議長原定5月底召開政黨協商及排定相關議程，配合中央宣布全國3級警戒休會到6／14日。

議長張清照強調，市議會正式公文給各黨團，配合中央宣布3級警戒延長至6月14日，市議會停會順延至6月14日；後續視疫情狀況，再決定何時召開政黨協商及排定相關議程。

(中時 )