女星謝忻挺過與「浩角翔起」成員阿翔的街頭車吻風波後，她積極重新出發，謝忻重拾主持棒、轉戰直播、接業配，為了保持好身材，她更是下足苦功，先前身材姣好的她拍了不少形象照，最近趁著防疫宅在家，她也曝光當時的火辣形象照，引起網友們熱烈討論。

謝忻收到好友邀請，在IG限時動態玩起形象照接龍，能夠看到一票女性都曬出自己帥氣時尚的模樣，沒想到謝忻的形象照，竟只單身一件酒紅色西裝外套，內部挖空全裸的超大尺度．讓大家都看傻了眼，謝忻露出渾圓左右半球，深V一路開到肚臍，連性感鎖骨都一覽無遺。

謝忻的形象照火辣尺度爆表。（圖/翻攝自謝忻IG）

謝忻看著鏡頭，眼神殺氣十足，性感又不失帥氣的裝扮引來不少好評，更是碾壓其他女星的形象照，事實上，謝忻最近在家閉關隔離，也分享了自己的狀態變得更好，「不是睡覺就是躺著，不是躺著就是睡覺」，不斷睡覺不但讓她的皮膚變好，體重甚至還下降，「在家防疫好處多多，大家一起同心協力」。

謝忻前年因捲入不倫戀風波，讓她的演藝事業跌落谷底，這幾年十分努力復出，不但在演藝圈積極爭取曝光度，更重返校園當音樂老師，對於自己犯的錯從不逃避，正向迎擊酸民，之前還有人留言「看見阿祥（翔）再親」，她高EQ回應：「加油！是該走出來的時候了！」種種努力才讓她的人氣逐漸回升。

(中時新聞網)