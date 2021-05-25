台灣高鐵因應疫情快速變化及旅客減少外出行程，宣布自5月27日至6月10日實施第2階段短期班表，由第一階段每周845班次再調至每周556班次。在第2階段短實施期間，各車站營業時間將提早至晚間11時30分收班，請旅客留意。

台灣高鐵即日起至6月8日止，各車次實施全車對號座，高鐵公司將持續觀察疫情變化，配合政府最新防疫政策進行滾動式檢討，至遲於6月初公告6月9日以後（含端午疏運期間）相關營運服務規畫。

高鐵左營站表示，受到疫情急遽變化影響，民眾紛紛響應政府呼籲，取消各項非必要行程，各公司行號也啟動在家上班機制，減少人員流動。高鐵2次減班後，每小時仍可維持至少南下、北上各2班次列車的旅運服務，分別為1班停靠南港-台北-板橋-台中-台南-左營之直達班次列車，以及1班停靠沿途各站之列車。

此外，高鐵公司也特別於晨間通勤及各尖峰時段保留更多車次，以加強服務必要外出之旅客需求。

(中時 )