台中市警局烏日分局加強各派出所防疫措施，在各所值勤台裝設隔板，後面辦公區，再以塑膠布隔離，更啟動手機掃描QR code的實聯制。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局烏日分局加強各派出所防疫措施，員警DIY用塑膠布將值班台、辦公區及人犯戒護區，區隔開來。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局烏日分局加強各派出所防疫措施，員警與人犯戒護區，設防疫隔板區隔開來。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局烏日分局加強各派出所防疫措施，在各所啟動手機掃描QR code的實聯制。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

台灣疫情日益嚴峻，除了醫護人員外，肩負治安任務的員警，更是首當其衝，中市警局烏日分局立即要求各派出所加強防疫措施，除加設自動測溫兼手部消毒機外，還啟動「簡訊實聯制」，讓洽公民眾以手機掃描QR code，快速安全地完成實聯制登記，減少民眾與員警直接接觸。

防疫期間員警除了平常的除暴安良外，還新增一項防堵病毒傳播的任務，外出執勤員警，要步步為營，小心病毒無所不在的入侵外，派出所本部也要小心防範。

為了降低民眾及員警感染風險，烏日分局立即要求各派出所加強防疫措施，在各派出所值班台前新裝設「自動測溫消毒機」該消毒機可同時偵測人體體溫，機器下方更可偵測到手部，而自動噴出消毒液，消毒手部。

各派出所值班台也啟動「簡訊實聯制」，讓洽公民眾以手機掃描QR code，快速安全地完成實聯制登記，不僅如此，各所於值班台及民眾報案區裝設防疫隔板，員警也自行DIY用塑膠布將值班台、辦公區及人犯戒護區，區隔開來，增加防疫阻隔，讓民眾洽公報案過程中，有效防止飛沫傳播的風險，守護警、民的安全。

烏日分局也超前部屬，執行分流辦公，將上班員警分為兩組，並設立上班動線，大幅度減少員警上班直接接觸，視疫情發展滾動式調整，讓員警能夠上班安心，專心防疫。

(中時 )