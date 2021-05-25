國內疫情連日升溫，各縣市政府只好嚴加管控，並延長全國第三級警戒，停課日期也拉長至6月14日，無奈八大行業依舊沒在怕，私下繼續偷偷開業，導致人與人的連結剪不斷、理還亂，病毒很可能隨著情慾流動，讓中央流行疫情指揮官陳時中今（25）日都有感而發表示「這些都加重社會負擔」，此外一名老司機也向媒體爆料，稱自己日前收到一名學生妹開價「3000/2h、6000包夜全套服務」的援交邀約，於是他忍不住反問「妳有打疫苗嗎？」想不到得到女方「有喔，打2劑AZ疫苗了」的答案，讓該名網友哭笑不得。

根據《ETtoday新聞雲》報導，全台疫情升級至三級警戒，被要求暫時停業的八大行業為求謀生紛紛轉地下化，持續以LINE或各大網路平台打廣告、招攬尋芳客，完全無視接客時人與人連結造成疫情破口的嚴重性，像是一名老司機網友就向媒體披露，稱自己LINE日前跳出一位皮膚白皙、長相甜美，名叫「小欣」的正妹好友，自介處還打了一段勵志話語，表示「為了明天美好的生活努力把書讀完吧！」正當該名老司機好奇之際，小欣就傳訊過來了，讓他驚喜萬分。

豈料，小欣禮貌「哈囉」後遂直言「我是學生有在個人兼職援交，你有需要約我嗎」，並報上價碼「3000／2h、6000包夜全套服務」，讓憂心疫情的該名老司機不禁追問「那你有打疫苗嗎？」小欣聽了斬釘截鐵的回應「有，你呢？」老司機見狀為防堵疫情破口，接連表示「可是我沒有欸，你不怕嗎？」「你只有打1劑啊？」結果老司機萬萬沒想到得到小欣這些答案「我有打怕什麼」、「2劑了」，讓他不禁捧腹大笑，並故作驚訝表示「該不會全台灣只有妳打2劑吧！」諷刺色情業者釣魚行為，還高級酸的說「不要騙屬鼠哦」，無奈千叮萬嚀防疫期間別再下海做生意，結果卻換來小欣冷漠封鎖，由慈可見，部分情色業者面對疫情嚴峻始終沒在怕，暗地裡的招數也無所不用其極，也難怪政府防不勝防，民眾務必當心，自律地落實防疫措施。

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不良行為，請勿模仿！尊重身體自主權！請撥打113、110！

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)