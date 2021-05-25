李天柱發現自己誤會劇中兒子林孫煜豪，親自向他道歉。（三立提供）

李天柱在三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》中飾演「窮到只剩下錢」的富爸爸，為了給三位小孩正確的價值觀與更多的磨練，假裝家中破產，帶著全家搬進又舊又窄的公寓展開新生活。劇中李天柱誤會兒子林孫煜豪，選擇主動向自己的孩子承認錯誤，李天柱則認為父母做錯事就勇敢道歉，因為人在負面情緒時，容易說些傷害對方的話，如果不能認知到自己的錯誤，那麼與孩子之間的距離和隔閡就會越來越大，故反省和換位思考很重要，要設身處地的為對方著想，再跟對方去道歉。

李天柱表示，父母在溝通管教上很難把自身認為有價值得事情傳授給下一代，他認為和孩子「辯論」是有必要的，但不是吵架，辯論是一種溝通的方式，許多事情是要經過辯證才知道真正的答案是什麼，過程中保持理性態度，不要情緒化很重要。育有一女的李天柱和女兒的相處就像朋友，他表示傳統文化強調的是倫理，若要成為孩子的朋友就要將這些東西暫時先拿掉，但還是要保持人與人之間基本的尊重。

林孫煜豪因演活單純天真的富家少爺受到關注，劇中很會和媽媽、姊姊撒嬌，在家中破產，被爸爸趕出家門自立自強後，也展現了年輕人的韌性、無畏與善良，讓不少婆媽觀眾看了直呼「好想疼愛他」，也吸了一堆小女粉，更因演出被爸爸李天柱掃地出門的那場衝突戲，成為該集收視最高點。幾年前隻身一人從花蓮上台北打拼的林孫煜豪，並未受到家裡過多的噓寒問暖，當時他想「為何家人對他沒有太多的關愛？」直到多年後才鼓起勇氣問媽媽，媽媽回答他：「我只是一直在學習放手，支持你成為你夢想中的大人。」這時他才知道原來媽媽是尊重他的任何決定而選擇不過多的干涉，這樣的成長歷程很多人沒有的，他也才明白原來自己有多幸福。

林孫煜豪從小就很頑皮，時常會做一些叛逆的事，但爸媽總有辦法治他，例如他絕食抗議，爸媽就任由他不吃不喝；他離家出走，爸媽就把門鎖起來，不讓他進來，他笑說：「記憶中我做過最成功的叛逆事就是和姊姊搶電視遙控器。」林孫煜豪分享有次上料理節目贏了幾包拌麵，滿心喜悅的帶回家想跟家人分享，想不到家人趁他出門之際把拌麵都吃光了，當下他非常生氣且明確表達自己的情緒，隔天家人就買了新的拌麵並親手煮給他吃，他笑說：「雖然家人沒有口頭上道歉，但這就是林孫家的道歉風格。」

劇中李天柱與賴雅妍、魏蔓、林孫煜豪這三個孩子都有感人肺腑、發人省思的親子戲，為了改造小兒子林孫煜豪特別費盡苦心，讓觀眾網友看了很有感，被網友稱為是在疫情期間調劑身心的紓壓品。

(中時 )