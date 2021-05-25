「5搶1」東京奧運棒球最終資格賽移師墨西哥，原本主導組、訓、賽的中華職棒今天宣布不組隊參加，體育署也行文中華棒協能否有其他組隊參賽的可能性。棒協明天將召開成棒選訓委員會，祕書長林宗成說：「請給我們1天時間評估。」隨後又確認選訓委員會改至後天召開。

林宗成指出，今天下午收到體育署公文，中職確定不組隊參加5搶1，體育署詢問棒協此時接手組隊的可能性，必須在短時間內進行評估與協調，時間非常緊迫。

在中職球員不參加的情況下，中華隊必須從旅外及業餘好手中，找到有意願且人數足以組隊的成員，才不會缺席5搶1資格賽。但除了參賽意願，還有目前繳交給世界棒壘球總會（WBSC）的45人名單，扣除中職球員的所剩人數一定不足以成軍，特殊情況下能否更動45人名單，林宗成說：「這是關鍵的一點，也是我們要去評估的部分之一。」

對於棒協接下評估參賽的任務，中職表示發函就是退出本次中華隊組訓，棒協是否組訓則予以尊重。也就是說，即使中華隊能排除萬難參加5搶1，總教練將不會是原本的洪一中，教練團將由棒協重組。

(中時 )