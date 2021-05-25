疫情升溫，但PTT、LINE、IG等網路社群卻流竄大量疫情假訊息，網友假冒指揮官陳時中名義散布假訊息，甚至散布北部某大學生確診、中部某醫院收治確診病患、不實確診數字，調查局連日約談4名網友，訊後移送偵辦。

調查局表示，PTT八卦版5月13日晚間謠傳「如題，剛剛滑臉書好像看到有東吳的學生確診，目前被隔離在宿舍中，不知道有沒有東吳的出來澄清一下，外雙溪上禮拜才辦羽球比賽，好像有五間大學的同學參加，很危險的。」查出是朱姓男子散布，桃園市調查處24日約談朱到案，訊後移送桃園地檢署偵辦。

另LINE謠傳「不要去秀傳南平大樓，收了兩個確診的」假訊息，調查局查出是張姓女子散布，彰化縣調查站21日約談張女到案，訊後移送彰化地檢署偵辦。

IG及LINE謠傳「指揮中心公告是下午兩點，也就是說準確說中333 那就更證明了實際數字是490」假訊息，調查局查出是柯姓男子散布，高雄市調查處20日約談柯到案，移送台東地檢署偵辦。

此外，LINE謠傳「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：別出門，端午節(6月25日) 過後，再看疫情控制情況!警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生!這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。」調查局查出是翁姓女子散布，新竹縣調查站5月間二度約談，翁女均拒絕到案，全案移送新竹地檢署偵辦。

(中時 )