本土群聚風暴持續延燒，雙北疫情嚴峻，醫療量能備受挑戰，台北市長柯文哲在呼籲中央，鬆綁解隔流程，授權地方判斷確診者是否能出院，讓醫院更有效率的運作，「不用凡事都送到中央批准」。

柯文哲表示，因為緊急狀況要呼籲中央，有些東西需授權地方處理，過去因為病人很少，若住院者要出院，樣本還在送樣，疾病管制署做最後確認，但現在要加速流程，中央只要公布原則，授權醫院在原則下運作。

柯文哲表示，例如退燒超過1天、發病超過10天，PCR讓每個醫院自己做，CT值大於30就可以出院，小於30則轉送專責防疫旅館，不用凡事都送到中央批准，在這個緊急狀態下讓醫院更有效率的運作。

柯文哲強調，現在緊急狀態下，必須讓醫院更有效運作，不能因為流程阻礙出院流程，很多東西只要中央公布準則，再由地方自己處理，他相信台灣醫療仍是最有效率，但不應給醫生太多阻礙。

(中時 )