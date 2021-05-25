電動車大廠特斯拉執行長馬斯克不斷聲稱該公司之後的車款可以不使用光達，甚至將其他雷達從特斯拉車上徹底移除，預料對市場帶來新一波衝擊，加上市場期待已久的全自動輔助駕駛 (FSD)系統之前稱一定在5月推出，並不斷保證能在今年達到Level 5全自動駕駛等級。但隨著加州車輛管理局 (DMV) 備忘錄顯示，特斯拉坦承今年無法達到Level 5等級，特斯拉還被爆料，正在路上使用光達測試。

特斯拉自駕系統目前透過影像處理的AI演算法學習，這尚且能應付Level 3以下的等級，但若想跨進Level 3，強大的車用處理器與快速低延遲訊號傳輸，甚至是大量的感測器、光達以及電控系統變成一種可以減少摸索的選項。不過，馬斯克仍相當有自信，甚至取消特斯拉的雷達裝置。

據《路透》先前報導，加州車輛管理局一份在3月9日的電話會議備忘錄提及，特斯拉的駕駛技術落在Level 2，也就是自動輔助駕駛，特斯拉指出，馬斯克談到Level 5，是依據技術提升速度來推論，特斯拉則是不確認能否達到Level 5。

加州車輛管理局指出，特斯拉目前的等級為Level 2，若想要跨入Level 3，必須經過申請，特斯拉也明白，民眾對於自駕系統技術的侷限性的誤解，以及對技術濫用可能造成嚴重後果。

推特近期流傳一張照片，一輛特斯拉Model Y在美國佛州被汽車自動駕駛技術諮詢顧問 Grayson Brulte拍到，車頂搭載Luminar光達。Luminar確認，這輛Model Y車頂所搭載的為該公司的LiDAR Hydra，引發兩家公司是否正在進行合作的推測。

Spotted in Palm Beach, Florida. A @Tesla Model Y with #LiDAR and CA Manufacturing (MFG) Plates. Can anyone offer details/insights? pic.twitter.com/5Uh4WU0U41 — Grayson Brulte (@gbrulte) May 20, 2021

(中時新聞網)