新北市本土病例25日總計新增154例確診個案、校正回歸89例，其中以板橋38例最多，新北市衛生局公布確診者足跡，多在知名大賣場與傳統市場，也提醒民眾若該時間有到該處，要注意自身健康情形。

這次確診者足跡包括有土城運動公園、海山捷運公園、板橋八德市場、家樂福中和店、民德公園旁市場與大潤發土城店。另外還有三重大都會公園、家樂福重新店、家樂福淡新店與板橋興市場。

(中時 )