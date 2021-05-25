新北市今增154例 確診者足跡遍及大賣場、傳統市場 17:222021/05/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新增154例 確診者足跡大賣場、市場最多。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市本土病例25日總計新增154例確診個案、校正回歸89例，其中以板橋38例最多，新北市衛生局公布確診者足跡，多在知名大賣場與傳統市場，也提醒民眾若該時間有到該處，要注意自身健康情形。 這次確診者足跡包括有土城運動公園、海山捷運公園、板橋八德市場、家樂福中和店、民德公園旁市場與大潤發土城店。另外還有三重大都會公園、家樂福重新店、家樂福淡新店與板橋興市場。 新北確診足跡 公園市場成熱點 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #確診 #足跡 #板橋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 范雲神隱11天被林瑋豐破功 網翻臉書封面看到這6字笑翻：沒救了 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 雙北病例地圖現染疫熱區 一張圖看你家是否高風險 - 生活 全國停課延長 爸媽哀鴻遍野刷整排「罰站樓」萌翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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