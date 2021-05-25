外貿協會25日宣布將邀請美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 出席 COMPUTEX 2021 Forum 的開幕主題演講，預計6月2日以「資料經濟的創新引領數據新生活」為題發表演說，分享資料經濟新生活為記憶體和儲存帶來眾多創新的機會。

Sanjay Mehrotra 表示，Data是重塑世界的核心，它為新的運算情境創造機會，並透過新的硬體架構能力來突破其應用。很高興有機會於 COMPUTEX 2021 演說，分享儲存和記憶體創新如何推動資料經濟(data economy)，並以前所未有的速度將數據智慧化，讓人們的生活更為精彩豐富。

今年 COMPUTEX Forum 將於6月2-3日舉行，以「開創智慧新局」為主題，聚焦 5G、AI、IoT 和電動車等議題，深入探討後疫情時代的商業策略。

貿協董事長黃志芳表示，科技和創新幫助我們面對時代快速變遷，非常期待從 Sanjay 的演說中了解美光如何與頂尖的產業夥伴合作，帶領科技產業迎向全球性數據轉型契機。

美光資深副總裁暨運算和網路事業部總經理 Raj Hazra亦將在同日分享「記憶體是 AI 創新的核心」，闡述美光的記憶體和儲存革新如何推動並擴展AI創新。

COMPUTEX 每年都會發表全球科技生態系與趨勢的最前瞻訊息。今年全球與會者更能以數位化的方式第一手取得最新技術資訊，本屆COMPUTEX Forum的論壇內容皆將於外貿協會官方線上展平臺進行直播。

(工商 )