自從雙北升至三級緊戒後全家便利商店許多分店就已自主停售部分商品，像是茶葉蛋、熱狗、關東煮等，沒有商品外包裝的商品都先喊卡停賣，此外落實實聯制，第1線服務人員反應：多數消費者會主動掃Code出示畫面，僅極少的人需要被提醒才會填單，雖然手寫資料實名制感覺增加接觸，但仍有部分上門消費的長者是沒有手機的，因此也固定放1瓶酒精在填寫處供消費者使用。

另外會特別加強全店的清潔，除了訂時使用漂白水清潔外，針對收銀台、微波爐、咖啡機周圍更是時時都留意清潔，內用餐時區全數關閉，前勤同仁冒著風險戰戰兢兢服務顧客的同時，後勤同仁部分居家工作，但要背負許多數據分析的工作，才能提供最正確的商品支援前勤、滿足顧客。

疫情升溫多數百貨商場為保護同仁的健康，降低接觸傳染的風險，紛紛自主調整營業時間，百貨龍頭SOGO也不例外，SOGO表示，過往端午節前都是百貨業熱鬧的年中慶，但防疫人人有責，健康當然是首要，因此全台分館都落實：

1. 入館落實「實聯制」登記。 需配合掃描入口QR code完成實聯制登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本) 。

2. 防疫期間入場人數採總量管制。

3. 入店確實測量體溫。超過37.5度者，拒絕入內。入店酒精消毒。

4. 要求全員（消費者及員工) 全程配戴口罩。

5. 加強宣導保持安全社交距離。

6. 各店主題餐廳，入內用餐前，完成「實聯制」登記。

7. 美食街用餐區，全面設置壓克力安全隔板。

8. 營業賣場暫停試吃活動。

9. 關閉兒童遊戲區至6月8日。

10. 設置外送平台統一取貨區。

11. 鼓勵消費者使用行動支付。

12. 每日加強賣場環境及公共區域消毒。針對顧客接觸度高的超市推車、提籃把手，結帳區，配置專人每小時消毒，確保安全。

(中時新聞網)