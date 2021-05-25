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國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，各大學已採取遠距線上授課，完善防疫措施外，辦學更不因疫情而懈怠。近期龍華科大在「領域權重引用影響力指數（Field- Weighted Citation Impact, FWCI）」，就獲《遠見》雜誌評比為科技大學全國第1；而大葉大學與全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源產學攜手，為台灣離岸風電產業培養新一代人才。

龍華科大曾連續6年榮獲教育部典範科技大學計畫，在深耕多項應用技術方面，已奠定厚實基礎。學校近年更獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校，不僅擁有接單能力，學子在校就能經由業師指導，在與業界同步的產線場域實作，累積經驗，對焦產業實際需求，也能促進產業升級，達到產業知識化，提升產業專才知識創新與應用能力。

龍華科大學術副校長陳逸謙分析，龍華位於新北桃園交界，鄰近有大規模PCB（印刷電路板）產業聚落；半導體的IC設計、晶圓製造大廠，如台積電、聯發科，要的是台成清交高端研發人才；但晶片做出來後，怎麼有效率的嵌進PCB電路板上，成為實際產品並發揮效用，就是龍華科大的強項。

陳逸謙另強調，科技發展步調快速，業界面臨技術和產品升級問題，都需要學校來幫忙解題。與科大的產學合作，正是這些企業跨過難關的最佳方式。如果科大不重視應用型研究，根本難以找到好的產學合作案。

而位於中部的大葉大學，則攜手與全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源合作，自2019年起合作「大葉沃旭離岸風電學徒制計畫」，結合大葉大學卓越的教學品質、學術研究能力與沃旭的專業實務技巧，為台灣離岸風電產業培養新一代人才。第一屆離岸風電學徒制合作即將開花結果，即日起至6月11日開放學生報名參加甄選，並將於7月份選出第1批學徒，提供獎學金及實習機會。

大葉大學工學院院長李清華表示，沃旭能源全力在台灣推動「大彰化離岸風電計畫」建造工程，透過與大葉大學簽訂「大葉沃旭離岸風電學徒制計畫」產學合作，共同開設離岸風力發電產業專業課程，培育離岸風場運營和維護人才。只要是大葉大學學生都可以參加離岸風電學徒制計畫，且此計畫是沃旭在亞太地區創辦的第1個學徒制計畫。

風力發電教育與訓練中心主任吳鴻筠指出，大葉大學執行教育部「潔能系統整合與應用人才培育區域推動中心計畫」，配合政府「能源發展綱領」政策，並以產業與社會需求為主軸，培育潔能系統整合與應用人才。為了配合沃旭大彰化離岸風場完工時程，成為全台第1個落實運維人才在地培育的產學合作計畫，經過雙方兩年努力，第1批學徒將在今年7月透過甄選產生，獲得資格學生將進入沃旭大彰化風場實習，學習風機保養、維修等，並獲得沃旭能源提供的就學獎助學金，表現優異者也有機會直接留任。

大葉大學打造風電研究與教育訓練中心。（圖/大葉大學提供）

(中時新聞網)